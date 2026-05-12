Vodafone torna in utile e rivede al rialzo guidance 2027

Vodafone Group ha annunciato risultati preliminari per l’esercizio 2026, concluso il 31 marzo, mostrando un ritorno all’utile. L’azienda ha anche rivisto al rialzo le previsioni per il 2027, indicando ottimismo sulle prospettive future. I dati evidenziano un andamento positivo rispetto all’anno precedente, senza specificare cifre precise in questa fase. La società ha fornito aggiornamenti sulle sue strategie e sui risultati finanziari recenti.

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Vodafone Group ha comunicato i risultati preliminari per l’esercizio 2026, conclusosi il 31 marzo scorso, che ha registrato un fatturato totale in crescita dell’8% a 40,5 miliardi di euro, rispetto ai 37,4 miliardi di euro dell’esercizio 2025, trainato dalla crescita dei ricavi da servizi e dal consolidamento di Three UK. I ricavi da servizi sono cresciuti dell’8,8% a 33,5 miliardi di euro, pari a un incremento organico del 5,4%, con una crescita in tutti i segmenti ad eccezione della Germania. L’EBITDAaL è aumentato del 3,8% a 11,4 miliardi di euro (+4,5% organico), raggiungendo il limite superiore delle previsioni dell’azienda (11,6 miliardi).🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vodafone torna in utile e rivede al rialzo guidance 2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Poste Italiane: primo trimestre in crescita e guidance 2026 rivista al rialzoPoste Italiane ha presentato i risultati del primo trimestre 2026, che si è chiuso con ricavi pari a 3,5 miliardi di euro, in crescita dell’8% su... Unicredit accelera nel primo trimestre: utili record e guidance 2026 al rialzoIl primo trimestre 2026 conferma la traiettoria di crescita di UniCredit, che archivia il miglior risultato della sua storia recente e consolida un...