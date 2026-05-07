Poste Italiane | primo trimestre in crescita e guidance 2026 rivista al rialzo

Poste Italiane ha annunciato i risultati del primo trimestre 2026, con ricavi di 3,5 miliardi di euro, che rappresentano un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato operativo rettificato si è attestato a 905 milioni di euro, con un aumento del 13,6%, mentre l’utile netto è salito a 617 milioni di euro, pari a un incremento del 3,3%. La società ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026.

P oste Italiane ha presentato i risultati del primo trimestre 2026, che si è chiuso con ricavi pari a 3,5 miliardi di euro, in crescita dell’8% su base annua, con un risultato operativo ( EBIT ) adjusted di 905 milioni (+13,6%) e un utile netto di 617 milioni (+3,3%). I costi totali sono saliti del 4,9% a 2,8 miliardi: i costi ordinari del personale si sono attestati a 1,5 miliardi (+1,4%), riflettendo gli aumenti contrattuali e una maggiore retribuzione variabile, mentre i costi non-HR sono cresciuti del 10,3% a 1,2 miliardi. Posizione patrimoniale solida con un Total Capital ratio di bancoposta al 24,4% (di cui CET 1 ratio pari al 20,9%), Leverage ratio pari al 3,3% e Solvency ratio del Gruppo assicurativo Poste Vita pari al 294%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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