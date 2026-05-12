Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per Dusan Vlahovic, entrando in contatto con il suo club attuale. Nei prossimi giorni si attende una possibile trattativa che potrebbe portare l’attaccante serbo a trasferirsi in Bundesliga, dopo aver giocato a Torino. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Assalto bavarese: il Bayern chiama Vlahovic. Il futuro di Dusan Vlahovic si tinge di tinte internazionali e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per scrivere il capitolo finale della sua esperienza a Torino. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bayern L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Bayern Monaco si inserisce su Vlahovic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Vlahovic, rinnovo con la Juventus in stand-by: Milan e Bayern Monaco adesso speranoMomento di stallo tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto dell'attaccante serbo, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ultimissime Juve LIVE: brutte notizie per Yildiz, su Vlahovic si inserisce il Milandi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Argomenti più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Spalletti: Difese scarse in PSG-Bayern? La Champions premia chi crea scompiglio, non chi lo evita; Qual è la differenza tra PSG-Bayern Monaco e Milan-Juventus? La risposta di Allegri: Magari la prossima finisce 1-1; Goretzka show col Bayern: la doppietta infiamma la sfida di mercato tra Milan e Juventus.

Il Corriere dello Sport riporta: Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus x.com

[Sky Sport] Juventus e Chelsea sono interessate a firmare il talento del Bayern Monaco per la porta Leonard Prescott. Il suo contratto scade nel 2027. reddit

Stallo con la Juve, Vlahovic al primo incontro con il Bayern Monaco: il ruolo del papà di DusanIl padre di Dusan Vlahovic ha incontrato nei giorni scorsi il Bayern Monaco. Sul tavolo, ovviamente, la possibilità di trasferirsi in Baviera in estate. Una questione di opportunità: se è vero che gua ... corrieredellosport.it