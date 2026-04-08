Conte nuovo ct della Nazionale? C’è il via libera Ecco perché il suo ritorno convince tutti

Dopo settimane di indiscrezioni, sembra ormai confermato il via libera per il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle fonti vicine alla federazione, che hanno sottolineato l’accordo raggiunto tra le parti. La scelta viene vista come una soluzione condivisa, considerando l’esperienza dell’allenatore e le sue precedenti esperienze con la squadra azzurra. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, avvicinando ulteriormente il ritorno sulla scena internazionale.

Conte nuovo ct della Nazionale? C’è il via libera. Ecco perché il suo ritorno sulla panchina azzurra convince tutti e potrebbe presto realizzarsi. Il nome di Antonio Conte guadagna terreno nel dibattito riguardante il futuro commissario tecnico dell’ Italia. Dopo la vittoria del Napoli, l’allenatore non ha nascosto il proprio orgoglio per l’accostamento alla panchina della Nazionale, lasciando intendere che un ritorno in azzurro sarebbe tutt’altro che indifferente. Queste importanti parole hanno un peso specifico, giungendo in un momento delicato per il panorama calcistico, alla complessa ricerca di una solida direzione tecnica. L’ex mister della Juventus è universalmente considerato l’uomo simbolo delle ricostruzioni vincenti, avendo sempre restituito competitività ai progetti nel corso della sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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" #Conte come nuovo CT della Nazionale Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì. Ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio, e fino ad adesso non ce ne sono stati, credo che lui desisterebbe nell'immaginarsi a cap x.com