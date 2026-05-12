Vladimir Putin? Non dovrebbe far freddo Jeans e meteo | il video spiazza la Russia

Dopo la parata della Vittoria del 9 maggio, il presidente russo è stato filmato mentre si spostava a bordo di un SUV di produzione russa, l’Aurus Komendant, per andare a prendere la sua ex insegnante. Il video mostra Putin mentre si dirige verso un albergo di Mosca, con l’intenzione di portarla al Cremlino per cena. Durante l’uscita, ha commentato ironicamente che “non dovrebbe far freddo”, anche se le temperature si aggiravano intorno allo zero.

Operazione simpatia per Vladimir Putin in Russia: dopo la parata della Vittoria del 9 maggio, lo zar è stato ripreso a bordo di un suv russo, la Aurus Komendant, mentre andava a prendere la sua ex insegnante di scuola Vera Gurevich in un albergo di Mosca per portarla a cena al Cremlino. Il tutto in tenuta casual, con tanto di jeans. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha spiegato che Putin ha invitato Gurevich a Mosca per la parata del Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale e che lei ha soggiornato in un hotel del centro. Come si vede nel filmato già diventato virale online, nella hall dell'albergo il presidente si è fermato anche a conversare con un cittadino russo venuto a Mosca da Sochi proprio per il V-day, facendosi addirittura chiamare per nome.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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