Un leader autoritario ha deciso di bloccare l’uso di WhatsApp, temendo un attacco che potrebbe mettere a rischio la sua vita. La decisione è stata presa in risposta alle minacce percepite e rappresenta un passo drastico per controllare le comunicazioni. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, ma la misura evidenzia l’intenzione di limitare le possibilità di comunicazione tra i cittadini.

È il destino di ogni dittatore che prende il potere con la forza e la conserva con la paura: il terrore di subire un attentato. Vladimir Putin ha di fatto bloccato la Russia - e la sua economia - perché teme un'operazione esterna che possa avere come bersaglio proprio la sua persona. Questo si traduce nel blocco totale di Internet nella capitale russa, che non è proprio una cittadina dato che conta la bellezza di 13 milioni di abitanti. In questo momento i cittadini non possono avere accesso ad applicazioni di messaggistica ritenute poco controllabili, come WhatsApp e Telegram, o a piattaforme social come YouTube. Ma non finisce qui. Il blocco voluto da Vladimir Putin si estende anche ai pagamenti elettronici con Pos e a tutti quei sistemi di consegna tramite app come un taxi o un servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin, stop a WhatsApp per il terrore di morire: la decisione estrema

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