Il presidente russo ha deciso di bloccare non solo i principali social network ma anche l’intera rete internet nel paese, colpendo i servizi di messaggistica e di comunicazione online. La misura riguarda tutte le piattaforme digitali e si applica senza distinzione, portando alla sospensione completa di molte funzionalità di connessione per gli utenti russi. La decisione entra in vigore immediatamente e riguarda l’intero territorio nazionale.

Il presidente russo Vladimir Putin ha applicato una stretta ferrea a tutti i programmi di messaggistica. Le ragioni avanzate, non meglio precisate, riguarderebbero la «sicurezza». Tuttavia, il presidente ha cercato già in passato di ostacolare le piattaforme social poiché ritenute poco controllabili. Ora la copertura mobile di internet è completamente sospesa su tutta la capitale fino a data da destinarsi. Non vi è stato alcun annuncio in merito, solo la diretta messa in atto. Vladimir Putin, un blocco che oggi non riguarda solo i social. Una situazione analoga, seppur maggiormente limitata, era avvenuta in precedenza con l’app di Telegram. Putin dopo aver definito la società Meta un’organizzazione terroristica, aveva provveduto a bloccare l’uso di Facebook e Instagram. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Russia, Vladimir Putin si spinge oltre. Bloccati non solo i social, ma l’intera rete

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