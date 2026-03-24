Durante il Festival di Sanremo, sono stati avvistati insieme due personaggi pubblici, che sono stati notati in atteggiamenti che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La loro presenza nello stesso luogo e il comportamento osservato hanno dato origine a voci di un possibile interesse tra loro. Finora, non ci sono dichiarazioni ufficiali o conferme in merito.

Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti avvistati insieme durante il Festival di Sanremo: sintonia evidente e rumors su un possibile flirt. Cosa sta succedendo davvero tra i due? Durante la settimana più glamour della musica italiana potrebbe essere nata una delle coppie più inattese del momento. Protagonisti dell’indiscrezione sono Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, avvistati insieme a Genova proprio nei giorni del Festival di Sanremo 2026. Secondo alcune segnalazioni circolate online, tra la showgirl argentina e il biker televisivo ci sarebbe stata una complicità piuttosto evidente. I due si sarebbero incontrati in occasione degli impegni professionali legati al Festival: Brumotti era presente come inviato Rai per il programma La Volta Buona, mentre Belen si trovava a Sanremo per collaborazioni artistiche insieme al musicista Samurai Jay. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, flirt in corso Nasce una nuova coppia!

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