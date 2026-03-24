Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti flirt in corso? Nasce una nuova coppia!
Durante il Festival di Sanremo, sono stati avvistati insieme due personaggi pubblici, che sono stati notati in atteggiamenti che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La loro presenza nello stesso luogo e il comportamento osservato hanno dato origine a voci di un possibile interesse tra loro. Finora, non ci sono dichiarazioni ufficiali o conferme in merito.
Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti avvistati insieme durante il Festival di Sanremo: sintonia evidente e rumors su un possibile flirt. Cosa sta succedendo davvero tra i due? Durante la settimana più glamour della musica italiana potrebbe essere nata una delle coppie più inattese del momento. Protagonisti dell’indiscrezione sono Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, avvistati insieme a Genova proprio nei giorni del Festival di Sanremo 2026. Secondo alcune segnalazioni circolate online, tra la showgirl argentina e il biker televisivo ci sarebbe stata una complicità piuttosto evidente. I due si sarebbero incontrati in occasione degli impegni professionali legati al Festival: Brumotti era presente come inviato Rai per il programma La Volta Buona, mentre Belen si trovava a Sanremo per collaborazioni artistiche insieme al musicista Samurai Jay. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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