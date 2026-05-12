Vittima insoddisfatta del risarcimento ma non può opposti all' estinzione del reato per l' imputato

Una vittima che ha ricevuto il risarcimento per un reato non ha il diritto di proporre ricorso contro l’estinzione del procedimento penale, anche se giudica la somma insufficiente. Il reato viene considerato estinto una volta completato il pagamento, e in questi casi la parte civile non può presentare appello o altre impugnative per contestare l’entità del risarcimento. La decisione è stata confermata da un tribunale in una recente sentenza.

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