Vittima insoddisfatta del risarcimento ma non può opposti all' estinzione del reato per l' imputato
Una vittima che ha ricevuto il risarcimento per un reato non ha il diritto di proporre ricorso contro l’estinzione del procedimento penale, anche se giudica la somma insufficiente. Il reato viene considerato estinto una volta completato il pagamento, e in questi casi la parte civile non può presentare appello o altre impugnative per contestare l’entità del risarcimento. La decisione è stata confermata da un tribunale in una recente sentenza.
Reato estinto dopo il risarcimento, la parte civile non può fare appello perché ritiene insoddisfacente la somma.Lo ha stabilito la Corte d'appello di Perugia, dichiarando inammissibile il ricorso della vittima che si era opposta alla somma versata dall'imputato, ritenendola inadeguata. I giudici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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