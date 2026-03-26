Abusata da un uomo sieropositivo e morta di Aids | ma l’imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato

Un uomo di 65 anni è stato assolto dall'accusa di aver trasmesso il virus dell’HIV senza consapevolezza, in seguito a un procedimento giudiziario. La vittima aveva accusato l’imputato di averla contagiata, portandola a morire di AIDS. Tuttavia, il tribunale ha deciso che il fatto non costituisce reato, ritenendo che l’imputato non fosse consapevole della propria condizione.

Assolto perché avrebbe diffuso il virus senza esserne consapevole. Nicola Conte, 65enne di Ischia, imputato per omicidio volontario con dolo eventuale, era accusato di essere stato un untore, di avere diffuso consapevolmente l’ hiv attraverso rapporti non protetti con la moglie (attualmente in cura) e anche con un’amica della donna, che invece è morta per Aids nel novembre 2017. Il processo in Corte d’Assise a Napoli si è concluso con un’assoluzione, con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’. Le motivazioni della decisione dei giudici saranno rese note tra 45 giorni ma secondo alcune parti in causa sembrerebbe che il verdetto sia legato alla mancanza di sussistenza del dolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Abusata da un uomo sieropositivo e morta di Aids: ma l’imputato è stato assolto perché “il fatto non costituisce reato” Articoli correlati Donna violentata da sieropositivo e morta di Aids, assolto lo stupratore: “Il fatto non costituisce reato”La Corte d'Assise di Napoli ha assolto l'imputato dall'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Violentata da sieropositivo e morta di Aids, lui assolto: "Il fatto non sussiste"L’imputato, un 65enne di Ischia, era accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Tutti gli aggiornamenti su Abusata da un uomo sieropositivo e... Discussioni sull' argomento Abusata da sieropositivo e morta per Aids, l'imputato assolto; Lecce, orrore su una bimba di 8 anni: stuprata da un uomo mentre la mamma riprendeva; Bimba di 8 anni abusata da un 71enne: arrestata anche la madre che filmava. La gip: Immagini aberranti; Ventenne denuncia: La serata in discoteca, poi ha abusato di me. Inchiesta della polizia. #Ischia, abusata da sieropositivo e morta per #aids, assolto l'imputato x.com ' Abusata da sieropositivo e morta per Aids, la sentenza di assoluzione dei giudici nei confronti di un 65enne di Ischia. Approfondimenti al link nei commenti - facebook.com facebook