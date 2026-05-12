Vittima insoddisfatta del risarcimento ma non può opporsi all' estinzione del reato per l' imputato

Una vittima che ha ricevuto un risarcimento considerato insufficiente non può opporsi all'estinzione del reato. Dopo che l'imputato ha versato la somma stabilita, il procedimento penale si conclude e il reato viene estinto. La parte civile, tuttavia, non può presentare ricorso o fare appello perché si ritiene insoddisfatta dell'importo ricevuto. La decisione è definitiva e non soggetta a modifiche successive.

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