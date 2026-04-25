Viterbo, via Santa Maria in Gradi 64, è il luogo dove ieri mattina si è verificato un incidente mortale. Un uomo è caduto dal terzo piano di un edificio residenziale, morendo sul colpo. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha avviato le indagini, senza ancora rendere nota la dinamica esatta dell’accaduto. La vittima è un uomo di circa 50 anni.

Viterbo, via Santa Maria in Gradi 64: il tragico addio di Mario Ciucci, caduto ieri mattina, venerdì 24 aprile, dal terzo piano di un edificio residenziale. Il silenzio si è abbattuto sul civico 64 di via Santa Maria in Gradi dopo la caduta dell’uomo di 57 anni, un volto noto e stimato tra i cittadini viterbesi. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il fatto sarebbe stato causato da un gesto volontario. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stata alcuna possibilità di sopravvivenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per gestire l’area e accertare le dinamiche del decesso. Il vuoto lasciato in città e il dolore digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Viterbo: addio shock per Mario Ciucci, cade dal terzo piano

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