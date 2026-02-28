Durante l’ottava giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, il Pakistan ha vinto contro lo Sri Lanka con un margine di 5 run, con uno score di 2128 in 20 overs. La partita ha determinato la terza semifinalista del torneo. La Nuova Zelanda ha conquistato il passaggio alla fase successiva.

L’ ottava giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, decreta il nome della terza semifinalista: il Pakistan batte lo Sri Lanka per 5 runs, imponendosi con lo score di 2128 (20.0)-2076 (20.0), ma a far festa è la Nuova Zelanda, che grazie ad un miglior Net Run Rate rispetto ai pakistani approda al penultimo atto della rassegna iridata. Lo Sri Lanka, già eliminato, vende carissima la pelle a Kandy, davanti al pubblico di casa: dopo aver vinto il sorteggio i cingalesi scelgono di lanciare. L’ innings d’attacco degli avversari, però è di pregevole fattura: al Pakistan serve una larga vittoria per accedere alle semifinali e ribaltare in proprio favore il net run rate, ed i 20 overs si chiudono con l’ottimo score di 212 runs. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, il Pakistan batte lo Sri Lanka ai Mondiali T20: la Nuova Zelanda approda in semifinale

Cricket, l'Inghilterra piega a fatica il Nepal ai Mondiali T20. Bene Sri Lanka e Nuova ZelandaNel Girone C, quello dell'Italia, l'Inghilterra soffre fino all'ultima palla, ma alla fine riesce a spuntarla contro un Nepal mai domo: gli inglesi...

Cricket, la Nuova Zelanda elimina lo Sri Lanka e si avvicina alle semifinali dei Mondiali T20La quinta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette un altro verdetto: lo Sri Lanka è...

