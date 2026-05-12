Virginia | 13 milioni di fiori bianchi coprono il bosco in Virginia

In Virginia, un vasto bosco si è riempito di circa 13 milioni di fiori bianchi, creando un’immagine sorprendente. Questi fiori, dopo l’impollinazione, cambiano colore, anche se i dettagli di questa trasformazione non sono ancora stati chiariti. La presenza di cervi rappresenta una minaccia per questa colonia di fiori, poiché possono danneggiarli o consumarli. La situazione ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati di natura.

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