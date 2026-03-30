Un film recentemente uscito evidenzia una strategia commerciale chiara, con un titolo che suggerisce una critica alla sua stessa natura. La pellicola vede la partecipazione di attori noti, ma alcune scelte di recitazione e di sceneggiatura sono state oggetto di commenti negativi. La presenza di un elemento che denuncia una volontà di successo commerciale si combina con una ricezione che ha diviso pubblico e critica.

Questo film è nato con un cartello gigante invisibile sopra il titolo: “Per favore, fateci fare incassi”. Metti insieme Fabio De Luigi (il re della commedia rassicurante e imbranata) e Virginia Raffaele (la regina delle imitazioni e del talento poliedrico, ultimamente sempre più protagonista) e hai, sulla carta, la formula magica per il botteghino italiano perfetto.?Cosa funziona di Un bel giorno. L’alchimia dei protagonisti: Inutile negarlo, De Luigi e Raffaele funzionano. Hanno tempi comici naturali e una simpatia innata. Quando sono in scena insieme e il copione dà loro un minimo di respiro, si intravede quello che il film avrebbe potuto essere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - “Un bel giorno”, recensione brutalmente onesta: che noia Fabio De Luigi (e che spreco Virginia Raffaele che non fa Virginia Raffaele)

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UN BEL GIORNO il nuovo film di Fabio de Luigi e Virginia Raffaele Proiezioni: SABATO 28 ore 21:00 Domenica 29 ore 16:00 Lunedì 30 ore 21:00* *lunedi ingresso ridotto per tutti Info e biglietti: www.loverini.it - facebook.com facebook