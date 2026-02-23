Orlando al Teatro Vascello | il viaggio di Virginia Woolf

Il Teatro Vascello ospita lo spettacolo Orlando, che trae ispirazione dal romanzo di Virginia Woolf e dal suo carteggio personale. La rappresentazione nasce dalla volontà di raccontare il viaggio di un personaggio che attraversa secoli e identità diverse. Gli attori interpretano con intensità i passaggi chiave della vita di Woolf, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sulla complessità emotiva dell’autrice. La scena si anima con dettagli che richiamano l’atmosfera dei suoi scritti.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Orlando, tratto dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf e dal suo carteggio privato. Dove e Quando: Al Teatro Vascello di Roma, dal 3 all’8 marzo 2026. Perché: Un’opera visionaria che esplora l’identità senza confini, interpretata dalla pluripremiata Anna Della Rosa. L’universo letterario di Virginia Woolf torna a vibrare sul palcoscenico del Teatro Vascello di Roma con una produzione di grande respiro: Orlando. Non si tratta solo di una trasposizione fedele di uno dei romanzi più iconici del Novecento, ma di un’operazione drammaturgica complessa che intreccia le pagine della finzione con la realtà biografica della sua autrice. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Virginia Woolf ha portato in scena il suo personaggio Orlando al Teatro Piccolo, perché voleva esplorare le contraddizioni tra identità e desiderio.

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO dal 24 febbraio al 1 marzo.

