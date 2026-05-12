Violenza di genere le Democratiche forlivesi | Il rinvio del dibattito è una scelta grave
Le Democratiche di Forlì hanno espresso preoccupazione per il rinvio deciso dalla maggioranza del Comune di Forlì sulla discussione relativa al disegno di legge Bongiorno. In una nota, le rappresentanti del gruppo politico hanno commentato che la decisione di rimandare l’argomento alla Commissione Pari opportunità invece di affrontarlo direttamente in Consiglio comunale rappresenta una scelta grave. La questione riguarda tematiche di violenza di genere.
“La scelta della maggioranza in Comune a Forlì di rinviare ancora una volta la discussione sul Ddl Bongiorno, demandandola alla Commissione Pari opportunità anziché affrontarla in Consiglio comunale, ci lascia perplesse”. Così la Conferenza delle Democratiche del Forlivese, specificando che “il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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