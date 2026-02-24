Pratola Serra Terra Nuova | No alla seduta del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco Atto grave contro le regole democratiche

Il Gruppo Terra Nuova ha deciso di non partecipare alla seduta del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco, accusando l’atto di violare le regole democratiche. La decisione nasce dal sospetto che la convocazione sia stata effettuata senza rispettare le procedure ufficiali, creando tensioni tra le parti. La presenza o meno dei consiglieri potrebbe influenzare il dibattito pubblico sulla gestione del Comune. La seduta è programmata per questo pomeriggio e l’assenza di alcuni componenti si fa sentire.

Il gruppo consiliare denuncia: "Forzature istituzionali e mancato rispetto del regolamento mettono a rischio trasparenza e legalità" Il Gruppo Consiliare Terra Nuova comunica che non parteciperà alla seduta del Consiglio Comunale convocata per oggi pomeriggio, come riportato anche dalla stampa locale. La nostra assenza è una scelta responsabile e coerente, motivata da una situazione che riteniamo istituzionalmente grave. Il comportamento del Sindaco configura, a nostro avviso, un abuso gravissimo, poiché di fatto impedisce al Vicepresidente di esercitare le proprie prerogative istituzionali. Si tratta di una forzatura che altera gli equilibri democratici e mortifica il ruolo del Consiglio Comunale quale organo sovrano di indirizzo e controllo.