Nella serata a Civitanova, una lite tra due persone si è trasformata in un episodio di violenza, con un uomo di 41 anni ferito da un colpo di coltello al basso ventre. Dopo aver chiamato il 118, l’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, ma poi ha tentato di allontanarsi. I soccorritori sono riusciti a rintracciarlo e a portarlo in ospedale per le cure necessarie.

CIVITANOVA Scoppia la lite in strada, 41enne accoltellato al basso ventre. L’uomo ha chiamato il 118, dopo essere stato medicato ha cercato di allontanarsi ma i sanitari lo hanno raggiunto e lo hanno convinto ad andare in ospedale, da dove è andato via poco dopo. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, l’uomo, affatto collaborativo, non avrebbe dato informazioni utili ai militari che comunque hanno avviato gli accertamenti del caso. La ricostruzione L’allarme è scattato ieri mattina, qualche minuto prima delle 6.30 quando al 118 è arrivata la richiesta di aiuto di un uomo, un tunisino di 41 anni domiciliato a Montegranaro e già noto alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Violenza choc, accoltellato in strada a Civitanova: chiama il 118 poi cerca di andarsene

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