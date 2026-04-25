Ragazza rapinata per strada a Milano | cerca di portarle via il telefono poi le strappa l' orologio

Una ragazza è stata vittima di una rapina in strada a Milano. Un uomo ha tentato di portarle via il telefono, ma senza riuscirci, ha cercato di strapparle l’orologio. In quel momento, alcune pattuglie della polizia si sono avvicinate e hanno assistito alla scena. L’autore del tentato furto è stato fermato sul posto. La giovane è rimasta illesa, mentre l’uomo è stato portato in commissariato.

Prima ha cercato di rubarle il telefono, non riuscendoci ha cercato di strapparle l’orologio ma proprio in questo frangente è stato notato dalla polizia. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 30 anni, cittadino del Mali, è stato arrestato dalla polizia in viale Vittorio Veneto a Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ragazza aggredita e rapinata in centro a MilanoL’aggressione, la rapina e la fuga per le vie del centro di Milano, poi l’intervento della polizia. Serena Rossi: "Da ragazza non amavo le canzoni napoletane, oggi sogno di portarle nel mondo"L'attrice e cantante intervistata da Francesca Fialdini a "Da noi… a ruota libera" Serena Rossi è stata ospite a "Da noi… a ruota libera", il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ragazza palpeggiata e rapinata in Dora Vanchiglia a Torino: uomo arrestato sul luogo di lavoro; Violenta una ragazza per strada,arrestato dopo 5 mesi di indagine; Violenza sessuale e rapina, 20enne arrestato nel Cuneese; Rapina ai crocieristi, anche l'incubo della violenza sessuale per la ragazza. Ragazza rapinata per strada a Milano: cerca di portarle via il telefono, poi le strappa l'orologioÈ successo in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio di venerdì 24 aprile. Arrestato dalla polizia un uomo di 30 anni ... milanotoday.it Violenta una ragazza per strada,arrestato dopo 5 mesi di indagineLa vittima è una ventenne bloccata e palpeggiata in via Cecchi il 14 dicembre scorso alle tre di notte. A salvarla è stato un passante ... torino.repubblica.it Rapina una ragazza e scappa, inseguito e bloccato dalla polizia in centro Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/rapina-ragazza-scappa-inseguito-bloccato-dalla-polizia-centro/ - facebook.com facebook