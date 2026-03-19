Una tempesta violenta si è abbattuta durante la notte su Karachi, la città più grande del Pakistan, provocando allagamenti e alberi sradicati. Il maltempo ha provocato almeno 15 decessi e ha ferito diverse persone, secondo le autorità locali. Le strade sono state sommerse dall’acqua e molti edifici hanno subito danni a causa delle forti raffiche di vento.

Una violenta tempesta notturna ha colpito Karachi, la città più grande del Pakistan, causando almeno 15 morti e numerosi feriti. Piogge intense e venti fino a 90 kmh hanno provocato crolli di muri e tetti, sradicato alberi e mandato in tilt il traffico. Le autorità hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti. Cuba, Salis: “Dove sono i 165 paesi Onu che hanno votato la risoluzione contro l’embargo?” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pakistan, una tempesta si abbatte su Karachi: strade allagate e alberi sradicati

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