Nel pomeriggio, Verona è stata interessata da un violento temporale che ha portato grandine e forti piogge. Diversi quartieri sono stati allagati e centinaia di alberi sono stati sradicati a causa delle intemperie. Le strade sono diventate difficili da percorrere e sono stati segnalati danni diffusi in varie zone della città. Sono in corso interventi di ripristino e di messa in sicurezza.

Un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche ha colpito nel pomeriggio la città di Verona, causando disagi e danni diffusi in più quartieri. Il passaggio del fronte temporalesco è stato accompagnato da pioggia intensa, raffiche di vento e grandine, con conseguenze immediate sulla viabilità e sulla sicurezza pubblica. Le segnalazioni, arrivate in rapida successione da diverse zone urbane, hanno delineato un quadro di criticità legato soprattutto alla caduta di alberi e all’accumulo d’acqua sulle carreggiate. Gli interventi di emergenza sono stati avviati per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la circolazione. Maltempo in Veneto: forte temporale a Verona e danni in più zone.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Violento temporale in Italia: grandine, centinaia di alberi sradicati e vie allagate (VIDEO)

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