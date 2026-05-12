Viola la sorveglianza speciale e viene arrestato | era da un amico a vedere la partita della Juventus

Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale è stato arrestato dopo essere uscito dalla sua abitazione a Reggiolo, in violazione delle restrizioni imposte dall’ordinanza giudiziaria. La misura gli vietava di uscire di sera e di notte, ma il tifoso juventino si è recato presso l’abitazione di un amico per seguire la partita. L’azione è stata notata dalle forze dell’ordine, che hanno provveduto all’arresto.

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