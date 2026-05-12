Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato fuori dalla sua abitazione, nonostante avesse l’obbligo di restare in casa di sera e di notte a causa di un’ordinanza giudiziaria. La polizia lo ha fermato durante un controllo e ha accertato che si trovava in un luogo diverso da quello consentito, mentre si trovava a guardare una partita di calcio.

Doveva restare, di sera e di notte, all’interno della sua abitazione, in virtù di una ordinanza dell’autorità giudiziaria. Ma, uscito nel pomeriggio per recarsi da un amico per guardare insieme la partita di campionato della Juventus, impegnata a Lecce, non deve essersi accorto del tempo che passava velocemente. E quando in serata i carabinieri hanno eseguito un controllo di routine alla sua abitazione di Reggiolo, l’uomo non si trovava in casa, dove invece doveva essere, in base a una precisa disposizione del giudice. Per un 43enne è scattata subito la ricerca, dopo la violazione della prevista sorveglianza speciale con obbligo di dimora. I militari hanno effettuato il controllo all’agriturismo dove l’uomo risiede: ma non ha risposto al campanello e neppure al telefonino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viola il divieto e viene arrestato: "Era a vedere la partita della Juve"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Viola il divieto di dimora e viene sorpreso a San Fermo Della Battaglia vicino Como, arrestato 20enneUn 20enne originario della Guinea, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Como in seguito all’aggravamento della misura cautelare a suo...

Reggio Emilia, viola la sorveglianza speciale per vedere la partita della Juventus: arrestatoHa violato l'obbligo di permanenza notturna in casa per andare da un amico a vedere la partita della Juventus.

Argomenti più discussi: Viola il divieto di avvicinarsi all'ex moglie: arrestato un chirurgo dell'ospedale di Pisa; Veroli - Viola il divieto di avvicinamento e torna a maltrattare la madre: arrestato; CESENA: Viola divieto di avvicinamento e aggredisce carabinieri, 21enne arrestato; Ambrogio: viola il divieto di avvicinamento e di dimora.

#Giugliano - Ex marito viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la donna davanti ai figli. La scena, ripresa dalle telecamere #Napoli #Cronaca #Violenza #Donna #Femminicidio #News #Aggressione #Carabinieri #NanoTV x.com

Cane in casa in affitto: contratto senza divieto esplicito ma rinvio a regolamento inquilini del 1973 reddit

Nardò, viola divieto di avvicinamento poche ore dopo la notifica del provvedimento: arrestatoNei giorni scorsi, a Nardò è stato arrestato un uomo per aver violato il divieto di avvicinamento notificato solo poche ore prima. L’arresto è avvenuto in flagranza differita grazie alle immagini dell ... leccesette.it