Dalla Regione 7,5 milioni per spingere il vino piemontese nel mondo | fondi anche per enoteche e strade del vino

La Regione Piemonte ha messo a disposizione oltre 7,5 milioni di euro destinati a promuovere il vino locale sui mercati esteri. La cifra proviene da due diverse linee di finanziamento approvate dall’assessore regionale all’Agricoltura e riguarda anche il sostegno alle enoteche e alle strade del vino. Questi fondi sono stati annunciati come parte di una strategia per rafforzare la presenza del vino piemontese a livello internazionale.

Oltre 7 milioni e mezzo di euro per spingere il vino piemontese sui mercati internazionali. È questa la cifra stanziata dalla Regione Piemonte attraverso due diverse linee di finanziamento presentate dall'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni. L'obiettivo è sostenere il comparto.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Dalla Regione oltre 18 milioni per il vino piemontese: i nuovi bandiL'assessora Bongioanni: "Sostegno agli investimenti in cantina, promozione internazionale in Paesi extra Ue e ristrutturazione vigneti. Meloni al Vinitaly: sfida e ricerca per il futuro del vino piemonteseLa premier Giorgia Meloni ha visitato lo spazio dedicato al Piemonte durante il Vinitaly a Verona, incontrando le istituzioni regionali per discutere... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Trasporto Pubblico nelle Marche: 7,5 milioni dalla Regione, ma per i sindacati rimangono insufficienti – VIDEO; Allerta per rischio idrogeologico-idraulico, con particolare attenzione sui monte Pisani; Matera, alla Scaletta arriva Pistoletto; Dove si vive di più in Italia, la nuova classifica delle regioni. Alunni invalidi senza fondi, Cionna (Uici Marche): «Serve aiuto dalla Regione o scenderemo in piazza»ANCONA Un milione necessario, duecentomila disponibili. Il conto, più che un dettaglio contabile, è una frattura che rischia di scaricarsi direttamente sulle famiglie. Le associazioni Uici Marche ed ... corriereadriatico.it Comune di Alia: virtuosità premiata dalla Regione Siciliana! Siamo orgogliosi di annunciare che il Comune di Alia è stato ufficialmente riconosciuto tra gli enti "virtuosi" della Sicilia per la gestione finanziaria. Con decreto del 30 aprile 2026, il Dipartimento - facebook.com facebook Condanniamo con forza gli attacchi contro civili e infrastrutture negli Emirati e in Oman . L’Italia è un paese partner ed è al fianco dei loro popoli. Subito de-escalation, rispetto del diritto internazionale e della sovranità degli Stati della regione. x.com