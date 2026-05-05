Dalla Regione 7,5 milioni per spingere il vino piemontese nel mondo | fondi anche per enoteche e strade del vino

Da novaratoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte ha messo a disposizione oltre 7,5 milioni di euro destinati a promuovere il vino locale sui mercati esteri. La cifra proviene da due diverse linee di finanziamento approvate dall’assessore regionale all’Agricoltura e riguarda anche il sostegno alle enoteche e alle strade del vino. Questi fondi sono stati annunciati come parte di una strategia per rafforzare la presenza del vino piemontese a livello internazionale.

Oltre 7 milioni e mezzo di euro per spingere il vino piemontese sui mercati internazionali. È questa la cifra stanziata dalla Regione Piemonte attraverso due diverse linee di finanziamento presentate dall'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni. L'obiettivo è sostenere il comparto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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