Vino olio e piante vive | A rischio 60 milioni di export toscano Guerra in Iran l’allarme di Coldiretti

La Coldiretti ha lanciato un allarme riguardo alla produzione toscana di vino, olio e piante vive, che rischia di compromettere circa 60 milioni di euro di export. La preoccupazione si concentra sulla situazione di instabilità geopolitica causata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, che sta influenzando direttamente il settore agricolo. La regione toscana, nota per queste eccellenze, si trova in difficoltà a causa delle tensioni internazionali.

Firenze, 11 marzo 2026 – La forte instabilità geopolitica legata alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran in Medio Oriente mette a rischio quasi 60 milioni di euro di esportazioni toscane, con possibili ripercussioni pesanti su vino, olio e piante vive, che da soli rappresentano circa il 60% delle vendite verso l'area. A lanciare l'allarme è Coldiretti Toscana, sulla base di un'analisi dei dati Istat riferiti all'ultimo anno, che evidenzia come a essere più esposte siano soprattutto le province di Firenze, Pistoia e Siena.