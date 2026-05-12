In un evento presso la Villa Medicea La Ferdinanda, ricercatori ed esperti si sono riuniti per discutere di alimentazione, vino e salute. La tavola rotonda ha visto confronti diretti su come il consumo di vino si inserisca nella dieta mediterranea e quali effetti abbia sulla salute. L'incontro si è focalizzato su dati scientifici e ricerche recenti, senza adottare posizioni pregiudiziali o giudizi di valore.

Alla Villa Medicea di Artimino, tra studiosi, medici e ricercatori, si è discusso di alimentazione, salute e consumo consapevole. Al centro della giornata di studio promossa dalla Fondazione Giuseppe Olmo ETS il tema della «misura», intesa come equilibrio tra stili di vita, cultura mediterranea e approccio scientifico, lontano da slogan e semplificazioni. L’incontro, dal titolo Elogio della misura. Verità scientifiche per difendere il modello mediterraneo, ha riunito alcuni dei principali esperti italiani di nutrizione, epidemiologia e medicina per affrontare un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico: il progressivo abbandono della dieta mediterranea e la crescita dei cibi ultra-processati.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vino, dieta mediterranea e salute: ad Artimino gli scienziati sfidano i dogmi del «rischio zero»

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