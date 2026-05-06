Giornata di studio Elogio alla misura | ad Artimino i maggiori esperti a confronto su dieta mediterranea salute e vino

Una giornata di approfondimento si è svolta presso Artimino, dedicata alla dieta mediterranea, alla salute e al ruolo del vino. Alla discussione hanno partecipato alcuni tra i principali esperti del settore, che hanno analizzato l’impatto dei cibi ultra-processati sulle abitudini alimentari degli italiani. Durante l’evento sono stati presentati dati e studi recenti riguardanti le conseguenze di queste scelte alimentari sulla longevità e sul benessere.

I cibi ultra-processati stanno cambiando le abitudini alimentari degli italiani incidendo su salute e longevità. Il modello della Dieta Mediterranea è oggi difficile da applicare nella vita di ogni giorno.La Fondazione Giuseppe Olmo promuove una giornata di studio, in programma l’8 maggio 2026.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Vino e salute: il segreto non è nel calice, ma nella dieta (Mediterranea)Il dibattito scientifico sul consumo di vino somiglia da anni a un pendolo: da una parte chi ne esalta le proprietà antiossidanti, dall’altra chi... Leggi anche: Matteo Bassetti e lo studio sul calice di vino nella dieta mediterranea, "uno al giorno riduce rischi infarto" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata mondiale della lentezza, elogio della JOMO; Serena Zaia, il tumore raccontato per anni in un blog. A 4 mesi mesi dalla morte l'attestato dall'Università: Da lei grande lezione di...; La Juve frena con il Verona, Mauro: Squadra senza personalità!, i commenti dagli studi di Pressing; Le anime del Purgatorio di Napoli e la sfida della coesione sociale. Diocesi: Lucca, sabato la Giornata di studio e dialogo tra cristiani e musulmani. Mons. Giulietti, scommettere sull’incontroLucca in questi giorni è spazio d’incontro e dialogo interculturale e interreligioso grazie a Coranica – Dal Marracci di Lucca ad Abu Dhabi: l’iniziativa, che promuove il dialogo tra cristiani e ... agensir.it Religioni: Torino, venerdì Giornata di studio promossa da Università e Facoltà teologicheSarà dedicata a Figure e aspetti degli studi religionistici a Torino la Giornata di studi organizzata per venerdì 24 aprile dalla Facoltà Teologica dell0Italia settentrionale-sezione parallela di To ... agensir.it Paura nella giornata di ieri. Due cittadini sotto choc - facebook.com facebook