Vino e salute | il segreto non è nel calice ma nella dieta Mediterranea

Il dibattito sul vino e la salute si concentra spesso sugli effetti della bevanda, con alcuni esperti che evidenziano le sue proprietà antiossidanti e altri che mettono in guardia dai rischi dell’alcol. Negli studi si analizza come il consumo moderato possa influire sul benessere, mentre la dieta mediterranea viene spesso indicata come elemento chiave. La discussione rimane aperta e al centro delle analisi scientifiche.

Il dibattito scientifico sul consumo di vino somiglia da anni a un pendolo: da una parte chi ne esalta le proprietà antiossidanti, dall’altra chi avverte dei rischi legati all’alcol. Oggi, una nuova e imponente ricerca pubblicata sull’European Heart Journal sposta l’attenzione su un dettaglio fondamentale: il contesto. Secondo lo studio condotto dall’Istituto di Nutrizione e Salute dell’Università di Navarra, il vino non è una “pozione magica” a sé stante. I suoi benefici emergono solo quando diventa parte integrante di un modello alimentare specifico: la Dieta Mediterranea. I numeri della ricerca Analizzando i dati di oltre 18.000 persone seguite per 20 anni (attraverso i progetti Predimed e Sun), i ricercatori hanno isolato l’effetto del vino all’interno delle abitudini alimentari. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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