Scuote l’anima mia Eros | lo spettacolo al Teatro Al Convento per la festa della donna

Da palermotoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Al Convento ospita uno spettacolo che celebra la festa della donna, ispirato dall’energia di Eros. Sei donne di età diverse condividono storie e emozioni profonde, creando un percorso tra gioie e difficoltà. La rappresentazione mette in scena momenti di introspezione e solidarietà, coinvolgendo il pubblico con interpretazioni autentiche. La scena si anima con gesti e parole che rivelano la forza nascosta di ciascuna protagonista. L’evento si conclude con un messaggio di speranza e rinascita.

Sei donne di diverse generazioni unite idealmente dallo stesso viaggio emotivo: quello, impervio e affascinante, negli abissi inesplorati dell’anima. Un viaggio che le protagoniste vogliono compiere insieme al pubblico. È da questa idea che nasce “Scuote l’anima mia Eros”, spettacolo scritto e ideato da Giusi Russo, che andrà in scena domenica 8 marzo, dalle ore 18, al Teatro Al Convento di Palermo.“Ho voluto riunire sullo stesso palco donne di generazioni differenti - dichiara la scrittrice Giusi Russo- per riflettere insieme al pubblico sulla potenza dell' amore: un sentimento innervato di contraddizioni che, da sempre e a ogni età, coinvolge e sconvolge. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

