Scuote l’anima mia Eros | lo spettacolo al Teatro Al Convento per la festa della donna

Il teatro Al Convento ospita uno spettacolo che celebra la festa della donna, ispirato dall’energia di Eros. Sei donne di età diverse condividono storie e emozioni profonde, creando un percorso tra gioie e difficoltà. La rappresentazione mette in scena momenti di introspezione e solidarietà, coinvolgendo il pubblico con interpretazioni autentiche. La scena si anima con gesti e parole che rivelano la forza nascosta di ciascuna protagonista. L’evento si conclude con un messaggio di speranza e rinascita.

Sei donne di diverse generazioni unite idealmente dallo stesso viaggio emotivo: quello, impervio e affascinante, negli abissi inesplorati dell'anima. Un viaggio che le protagoniste vogliono compiere insieme al pubblico. È da questa idea che nasce "Scuote l'anima mia Eros", spettacolo scritto e ideato da Giusi Russo, che andrà in scena domenica 8 marzo, dalle ore 18, al Teatro Al Convento di Palermo."Ho voluto riunire sullo stesso palco donne di generazioni differenti - dichiara la scrittrice Giusi Russo- per riflettere insieme al pubblico sulla potenza dell' amore: un sentimento innervato di contraddizioni che, da sempre e a ogni età, coinvolge e sconvolge.