Vincenzo Raiola a Corona | I procuratori pagano mazzette alle squadre Alla Fiorentina cose strane

Durante un'intervista, un noto procuratore ha rivelato dettagli sul modo in cui alcuni agenti di calciatori si procurano favori dalle squadre. Ha spiegato che vengono pagate somme di denaro alle società sportive per assicurarsi la disponibilità di determinati giocatori. In particolare, ha menzionato che in alcuni casi vengono fatte offerte alle famiglie dei calciatori per convincerli a scegliere determinate squadre.

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