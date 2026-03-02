Peppe Iodice | Milly scegli me per Ballando E su Corona | La spalla perfetta mi diverto da morire

Peppe Iodice ha fatto un appello a Milly Carlucci affinché lo scelga per partecipare a Ballando con le Stelle. Durante l'intervista a Non è la TV, ha anche parlato di Corona, definendolo una delle spalle migliori con cui abbia lavorato e dichiarando di divertirsi molto in sua compagnia. Le sue parole sono state dirette e senza giri di parole.