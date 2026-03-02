Peppe Iodice | Milly scegli me per Ballando E su Corona | La spalla perfetta mi diverto da morire
Peppe Iodice ha fatto un appello a Milly Carlucci affinché lo scelga per partecipare a Ballando con le Stelle. Durante l'intervista a Non è la TV, ha anche parlato di Corona, definendolo una delle spalle migliori con cui abbia lavorato e dichiarando di divertirsi molto in sua compagnia. Le sue parole sono state dirette e senza giri di parole.
Peppe Iodice a Non è la TV lancia un appello a Milly Carlucci per Ballando e difende Corona: "Una delle spalle migliori con cui abbia lavorato". Rifiutata l'Isola: "Divento antipatico senza cibo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milly Carlucci e la finale di Ballando: “Lucarelli-D’Urso? Solo scambi dialettici” e su Sanremo: “Magari un giorno”La conduttrice racconta le attese per la finale di Ballando con le stelle a Fanpage.
Leggi anche: Peppe Iodice su Pucci e Sanremo: “Avrei rinunciato anch’io. Come fece Troisi nel 1981”
19/12/25 - Peppe Iodice: Mi ha appena chiamato (lui a me) Alfonso Signorini
Approfondimenti e contenuti su Peppe Iodice.
Argomenti discussi: Peppe Iodice: Milly, scegli me per Ballando. E su Corona: La spalla perfetta, mi diverto da morire.
Peppe Iodice sul set per 'Mi batte il corazon' di PriscoSono iniziate le riprese di 'Mi batte il corazon', il primo film di Peppe Iodice, diretto da Francesco Prisco, che firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli. Prodotto ... ansa.it
Peppe Iodice sul set per il primo film: Mi batte il corazon di PriscoSono iniziate le riprese di 'Mi batte il corazon', il primo film di Peppe Iodice, diretto da Francesco Prisco, che firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli. Prodotto ... napoli.repubblica.it