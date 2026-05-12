Mercoledì 13 maggio 2026 si disputa la partita tra Villarreal e Siviglia alle 19:00 all’Estadio de la Ceramica. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si attendono pronostici e quote. Nei giorni precedenti, l’ambiente intorno al Siviglia appariva molto teso, con segnali di cambiamenti nel club che ha deciso di intervenire per modificare la situazione. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con i tifosi che sperano in un risultato positivo.

Alla vigilia del doppio impegno casalingo, le nubi sul futuro del Siviglia erano davvero molto scure: c’era bisogno di un cambio di direzione netto e bisogna dire che è arrivato. Gli andalusi hanno sfruttato appieno l’appoggio del Sanchez Pizjuan e hanno regolato prima la Real Sociedad e poi l’Espanyol: in particolare sabato pomeriggio il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Siviglia (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sevillistas in gol all’Estadio de la Ceramica?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Villarreal-Siviglia (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sevillistas in gol all’Estadio de la Ceramica?Alla vigilia del doppio impegno casalingo, le nubi sul futuro del Siviglia erano davvero molto scure: c’era bisogno di un cambio di direzione netto e...

Villarreal-Real Sociedad (venerdì 20 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pareggio con gol all’Estadio de la Ceramica?Di solito si comincia dagli antipasti ma in questo caso la Liga ha deciso di proporre come prima gara della giornata uno dei piatti forti della...

Temi più discussi: Villarreal - Siviglia; Villarreal CF - Siviglia | pronostico & migliori quote | 13.05.2026; ?Villarreal and Sevilla, three points worth their weight in gold; Quote scommesse Villarreal - Siviglia.

Villarreal-Siviglia (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani attendono gli andalusi ift.tt/e5K79zH #scommesse #pronostici x.com

4 titoli di Europa League già in carriera, tra cui un incredibile TRE trionfi consecutivi con il Siviglia threads

Liga 2025-2026: Villarreal-Siviglia, le probabili formazioniVillarreal-Siviglia, le probabili formazioni Villarreal (4-4-2): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Pepe, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze. All.: Marcelino. Siviglia (4-4-2): ... sportal.it

Scommesse Liga LeoVegas 36esima giornataPer LeoVegas Real Madrid e Barcellona sono favorite nelle quote scommesse della 36esima giornata di Liga. Bene anche Villarreal, Valencia, Girona e Getafe. agimeg.it