Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:00 si giocherà la sfida tra Villarreal e Siviglia, con formazioni e pronostici già annunciati. Alla vigilia del doppio impegno in casa, il Siviglia si trovava in una situazione complicata e aveva bisogno di un cambiamento deciso. Le squadre si preparano per questa partita importante, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica.

Alla vigilia del doppio impegno casalingo, le nubi sul futuro del Siviglia erano davvero molto scure: c’era bisogno di un cambio di direzione netto e bisogna dire che è arrivato. Gli andalusi hanno sfruttato appieno l’appoggio del Sanchez Pizjuan e hanno regolato prima la Real Sociedad e poi l’Espanyol: in particolare sabato pomeriggio il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Siviglia (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sevillistas in gol all’Estadio de la Ceramica?

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