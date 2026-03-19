Venerdì 20 marzo 2026 alle 21:00 si gioca Villarreal-Real Sociedad, una delle partite più attese della giornata di Liga. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote per le scommesse. La sfida si svolge all’Estadio de la Ceramica, con l'eventualità di un pareggio con gol che viene considerata come possibile risultato.

Di solito si comincia dagli antipasti ma in questo caso la Liga ha deciso di proporre come prima gara della giornata uno dei piatti forti della giornata: la sfida tra Villarreal e Real Sociedad è una delle più interessanti e attese della giornata. Si incrociano due squadre che giocano bene e che rappresentano due splendide. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Real Sociedad (venerdì 20 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pareggio con gol all’Estadio de la Ceramica?

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