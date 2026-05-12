Villarreal-Siviglia mercoledì 13 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici I valenciani attendono gli andalusi

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Villarreal e Siviglia, con le formazioni ancora da definire e le quote svelate. Alla vigilia del doppio impegno in casa, il Siviglia aveva attraversato un periodo difficile, con le prospettive future che apparivano molto incerte. Un cambio di direzione è stato annunciato, segnando una svolta per la squadra andalusa.

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Alla vigilia del doppio impegno casalingo, le nubi sul futuro del Siviglia erano davvero molto scure: c’era bisogno di un cambio di direzione netto e bisogna dire che è arrivato. Gli andalusi hanno sfruttato appieno l’appoggio del Sanchez Pizjuan e hanno regolato prima la Real Sociedad e poi l’Espanyol: in particolare sabato pomeriggio il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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