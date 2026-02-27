L' allarme del Comitato pescatori Ancona | Lo sforzo aumenta il pesce diminuisce Serve attenzione immediata

Il Comitato pescatori di Ancona ha lanciato un nuovo appello riguardo alla situazione della pesca nel Mare Adriatico. Secondo i rappresentanti, l’impegno dei pescatori sta crescendo, ma la quantità di pesce catturata si riduce. La richiesta è quella di prestare attenzione immediata alla questione, per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. La segnalazione riguarda un problema che si ripropone da tempo.

ANCONA – Il Comitato pescatori Ancona torna a segnalare con preoccupazione la situazione della pesca nel Mare Adriatico. Negli ultimi mesi infatti i professionisti del settore registrano un cambiamento evidente: lo sforzo di pesca è aumentato, mentre la risorsa ittica sta diminuendo.