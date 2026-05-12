Villaggio del Made in Italy un successo a Napoli | turisti e cittadini in festa

Da 2anews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il Villaggio del Made in Italy ha visto una grande affluenza di persone, con cittadini e turisti che hanno riempito Piazza Dante. L'evento è stato organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli, attirando un pubblico vario interessato alle produzioni italiane. La manifestazione ha coinvolto espositori e visitatori, creando un’atmosfera di festa e partecipazione.

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Cittadini e turisti hanno affollato il Villaggio del Made in Italy organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli in Piazza Dante. Grande partecipazione di pubblico al Villaggio del Made in Italy organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli in Piazza Dante, cuore pulsante della città, domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026. Turisti e cittadini hanno risposto presente, affollando gli stand di Campagna Amica Campania e Casartigiani Napoli per scoprire e assaggiare le eccellenze del territorio. “È stata un’edizione speciale, con un pubblico entusiasta e famiglie al completo”, dichiarano gli organizzatori. “I bambini si sono divertiti un mondo con lo spettacolo dei burattini, mentre gli adulti hanno apprezzato il meglio dell’agroalimentare e dell’artigianato campano”.🔗 Leggi su 2anews.it

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