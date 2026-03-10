Villa Pamphili disposta perizia psichiatrica per Francis Kaufmann difesa | Condizioni mentali deteriorate in modo evidente

A Villa Pamphili si sta svolgendo una perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, cittadino statunitense imputato per duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere. La difesa ha affermato che le condizioni mentali dell’imputato sono deteriorate in modo evidente. La procedura si concentra sull’aspetto psichiatrico dell’indagato, mentre il processo prosegue con le indagini e le valutazioni mediche.

Il cittadino statunitense è imputato per il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti e per l'occultamento di cadavere. Le accuse riguardano la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda La Corte d'Assise di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Fra.