A deciderlo è stata la Corte d'Assise di Roma valutando, dopo perizia psichiatrica, le condizioni dell'imputato, affetto da "Disturbo Psicotico Acuto e Transitorio". Kaufmann sarà ora piantonato h24 in una struttura psichiatrica; nuove valutazioni saranno formulate entro i prossimi 30 giorni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, sospeso processo a Kaufmann dopo perizia richiesta dalla difesa: imputato andrà in struttura psichiatrica

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