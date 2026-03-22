La salma di Umberto Bossi ha fatto tappa al pratone di Pontida, dove si sono svolti i funerali del fondatore della Lega, morto giovedì scorso all’età di 84 anni. Presente, tra gli altri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il figlio del Senatùr Renzo Bossi. Non è mancato un siparietto tra militanti. Alcuni hanno cantato: “Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore” e una signora subito ha replicato ridendo: “Ma se siamo al governo!”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Bossi, la salma del Senatùr al pratone di Pontida accompagnata dal suono della cornamusa

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