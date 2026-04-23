Festa della Liberazione | l' iniziativa a Villa dei Fiori

Il 25 aprile si svolge a Villa dei Fiori una celebrazione per la Festa della Liberazione, con un evento che inizia alle 12 presso l’area grill. La giornata prevede un momento conviviale riservato agli ospiti e ai loro familiari, con l’obiettivo di condividere un momento di ricordo e socializzazione. L’iniziativa si svolge nell’area all’aperto del centro, senza altri eventi programmati in contemporanea.

Tutto pronto per la Festa della Liberazione del 25 aprile a Villa dei Fiori, dove a partire dalle ore 12, presso l’area grill si terrà un momento conviviale dedicato agli ospiti e ai loro familiari. Sarà a tutti offerto il pranzo, composto da un primo piatto, grigliata di carne e dolci. Sedie e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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