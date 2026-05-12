Vieri presenta la finale | Inter dominante con Chivu ma la Lazio di Sarri ha l’orgoglio per colpire

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Vieri, ex attaccante e commentatore sportivo, ha commentato la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio in programma domani sera all’Olimpico. Ha parlato dell’atteggiamento dominante dell’Inter, sottolineando il ruolo di Chivu, e ha elogiato Lautaro Martinez per le sue prestazioni. Vieri ha anche menzionato il problema di Bastoni e ha evidenziato l’orgoglio della Lazio di Sarri nel voler affrontare questa partita.

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