Un videomaker è morto in Versilia, e si attende l’esito dell’autopsia. La notizia ha scioccato le persone coinvolte e la comunità locale. La tragica perdita ha portato alla decisione di chiudere temporaneamente un hotel nella zona, dove si trovava al momento dell’incidente. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’accaduto, mentre amici e colleghi esprimono il loro shock.

Marina di Pietrasanta, 12 maggio 2026 – “È stata un’esperienza devastante: chiuderemo l’hotel per un paio di giorni per ’staccare’ a livello mentale, siamo ancora sconvolti”. All’altro capo del telefono ci sono i titolari – marito e moglie – dell’hotel “Oceano” di Focette, dove all’alba di domenica nel giardino che si affaccia sul lungomare è stato trovato senza vita un videomaker milanese caduto dal balcone della camera in cui alloggiava al secondo piano. A far luce sulla tragica morte del 40enne, che era arrivato in albergo venerdì scorso ed era stato raggiunto il giorno dopo dagli altri dieci membri della troupe, sarà l’autopsia che il magistrato affiderà al medico legale Stefano Pierotti, intervenuto sul posto domenica mattina insieme alle forze dell’ordine: l’esame è atteso tra oggi e domani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Videomaker morto in Versilia, attesa l’autopsia. “Siamo sconvolti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gianluca morto nello schianto: “Era benvoluto da tutti, siamo sconvolti”Medolla, 6 maggio 2026 – Stava per arrivare al lavoro in azienda, la Oli Spa in via Sparato a Medolla, ma è rimasto coinvolto nel tremendo incidente...

Matteo Alberini morto improvvisamente, addio al segretario generale Spi-Cgil di Reggio Emilia. “Siamo sconvolti”Reggio Emilia, 27 aprile 2026 – È venuto a mancare improvvisamente Matteo Alberini, segretario generale dello Spi Cgil di Reggio Emilia e dirigente...

Argomenti più discussi: Videomaker trovato morto nel giardino dell’hotel: caduto dal balcone, indagini sulle cause; Videomaker morto in Versilia, attesa l’autopsia. Siamo sconvolti; Uomo trovato morto nel cortile di un albergo in Versilia; E’ morto il fondatore della Cnn Ted Turner, aveva 87 anni.

Videomaker morto in Versilia, attesa l’autopsia. Siamo sconvoltiIl racconto dei titolari dell’hotel: Ci abbiamo parlato la sera prima, era sereno. Ora chiudiamo per due giorni. Dissequestrata la camera. I familiari del 40enne sono venuti da Milano per ritirare i ... lanazione.it