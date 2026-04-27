Nella giornata del 27 aprile 2026 si è verificato il decesso improvviso di Matteo Alberini, che ricopriva il ruolo di segretario generale dello Spi Cgil di Reggio Emilia e aveva una lunga esperienza come dirigente sindacale. La notizia ha causato sconcerto tra i rappresentanti sindacali e la comunità locale, che hanno espresso il loro cordoglio. Alberini aveva contribuito attivamente alle attività sindacali della zona negli ultimi anni.

Reggio Emilia, 27 aprile 2026 – È venuto a mancare improvvisamente Matteo Alberini, segretario generale dello Spi Cgil di Reggio Emilia e dirigente sindacale di lungo corso. Ne hanno l’annuncio congiuntamente le segreterie provinciali di Cgil e Sindacato Pensionati. Matteo aveva 63 anni, sarebbe stato colto da un malore in casa sua. Figlio unico, lascia la mamma di 89 anni con cui viveva. Perito industriale in tecnologie alimentari, inizia la sua esperienza di militanza come delegato della Ex Giglio. Vari gli incarichi di rilievo ricoperti nel corso degli anni tra cui quello di segretario generale della Fillea Cgil, di componente della segreteria confederale con delega alle politiche economiche e del territorio, dell’ambiente e della legalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Alberini morto improvvisamente, addio al segretario generale Spi-Cgil di Reggio Emilia. “Siamo sconvolti”

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