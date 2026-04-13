Ragazzo trovato morto in un'area verde a Rho nel Milanese è un 22enne di Bollate | disposta l'autopsia

Un giovane di 22 anni è stato trovato senza vita in un’area verde vicino a via Enrico Mattei a Rho, nel milanese. Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla dinamica o sulle eventuali circostanze che hanno portato al decesso del ragazzo. La polizia sta indagando sulla vicenda.