Ragazzo trovato morto in un'area verde a Rho nel Milanese è un 22enne di Bollate | disposta l'autopsia
Un giovane di 22 anni è stato trovato senza vita in un’area verde vicino a via Enrico Mattei a Rho, nel milanese. Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla dinamica o sulle eventuali circostanze che hanno portato al decesso del ragazzo. La polizia sta indagando sulla vicenda.
È stato rinvenuto il corpo di un 22enne in un'area verde nei pressi di via Enrico Mattei, a Rho, alle porte di Milano. Il pm ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte: non si esclude alcuna ipotesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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