Videocittà | cresce l’attesa

A Roma si sta avvicinando la data di Videocittà Watercult 2026, il festival dedicato alla visione e alla cultura digitale. L’evento è stato annunciato e si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo diverse realtà del settore. La manifestazione si concentrerà su esposizioni, proiezioni e incontri rivolti a appassionati e professionisti. La promozione dell’evento è iniziata con comunicazioni pubbliche e iniziative sui canali ufficiali.

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