Giorgia in concerto a Firenze cresce l’attesa

A Firenze, si prepara il concerto di Giorgia, un appuntamento molto atteso nel calendario musicale del 2026. La cantante italiana tornerà sui palchi della città, attirando l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica. L’evento è stato annunciato e suscita grande interesse tra il pubblico locale e non solo. La data e i dettagli dell’esibizione sono stati comunicati ufficialmente.

FIRENZE – Il ritorno di Giorgia è tra gli eventi più attesi del 2026 per gli appassionati di musica dal vivo. La cantante tornerà sul palco sabato 28 marzo al Nelson Mandela Forum, uno dei principali palazzetti italiani, nell’ambito del tour che prosegue dopo il successo registrato nell’anno precedente. Il ritorno nei grandi live arriva dopo un 2025 particolarmente positivo per l’artista, che ha conquistato le classifiche e registrato il tutto esaurito nelle principali città italiane. I nuovi appuntamenti, tra cui quello nel capoluogo toscano, rappresentano una risposta alla forte richiesta del pubblico, con date aggiuntive nelle principali tappe del tour. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Giorgia in concerto a Firenze, cresce l’attesa Articoli correlati Giorgia in concerto a FirenzeDopo un 2025 da record che l'ha vista dominare ogni classifica, Giorgia è pronta a riprendersi il palco. Giorgia in concerto alla Villa Bellini“G” è certificato ORO! Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti, l’ultimo disco di inediti di GIORGIA viene oggi... Giorgia Live al Mandela Forum di Firenze Tutto quello che riguarda Giorgia in concerto a Firenze cresce... Temi più discussi: Giorgia a Roma, la possibile scaletta del concerto; Giorgia in concerto a Torino, il regalo a una piccola fan: cantano insieme La cura per me | Il video; Giorgia stasera in concerto al Palazzo dello Sport a Roma: scaletta e viabilità - Radio Globo; Giorgia, la possibile scaletta 2026 dei concerti di Bari. Scaletta Giorgia a Roma-PalaSport, 16 marzo 2026Giorgia in concerto a Roma, Palazzo dello Sport. Lunedì 16 marzo nuova data del Tour 2026 di Giorgia. In attesa di pubblicarla subito dopo il live, vediamo insieme come potrebbe presentarsi la scalett ... radiomusik.it Emanuel Lo (assalito dai fan) è pazzo della 'sua' Giorgia: il gesto dolcissimo durante il concertoIl ballerino e coreografo era tra il pubblico durante la tappa romana del G-Palasport con cui l'artista sta girando l'Italia. Ecco il video (tenerissimo) ... today.it Il benzinaio di Giorgia Meloni e il “prezzario irreale”: benzina a 1,59 €. Gerardo Greco commenta ironico: “Arrivano tutti lì fra poco” #lariachetira x.com Esiste una Giorgia garantista e una Giorgia giustizialista. Ai microfoni di Fedez e Mr. Marra, nel salotto digitale di Pulp Podcast, è andata in scena la prima: nessun attacco frontale alla magistratura, ma la veste della riformatrice “europeista e di buon senso”. - facebook.com facebook