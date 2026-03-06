Helena Prestes conquisterà Napoli | cresce l’attesa

Helena Prestes, modella internazionale, è attesa a Napoli per partecipare a uno degli eventi di moda più in vista della stagione. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra gli organizzatori e il pubblico, che si prepara a seguire con attenzione la manifestazione. L’appuntamento si svolgerà nei prossimi giorni, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Helena Prestes conquisterà Napoli: la modella internazionale attesa per uno degli eventi di moda più glamour della stagione Napoli si prepara ad accendere i riflettori su una delle presenze più affascinanti del panorama fashion internazionale. Helena Prestes, modella e volto televisivo tra i più seguiti del momento, è pronta ad arrivare in città per prendere parte a un evento di moda che promette di trasformarsi in una serata all'insegna dell'eleganza, dello stile e del fascino internazionale. L'arrivo della modella brasiliana sta già generando grande curiosità tra fan e appassionati di moda.