VIDEO | Tavernelli incetta di premi dopo la B | La vera forza è il gruppo

Il museo è stato invaso da una folla festante che ha tributato numerosi applausi per celebrare la promozione in serie B, risultato raggiunto al termine di una stagione che verrà ricordata a lungo. Tra i protagonisti, Tavernelli ha ricevuto diversi premi, sottolineando il valore della squadra e il successo collettivo. La manifestazione ha mostrato l’entusiasmo dei tifosi e l’orgoglio per il traguardo conquistato.

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