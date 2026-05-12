VIDEO | Tavernelli incetta di premi dopo la B | La vera forza è il gruppo
Il museo è stato invaso da una folla festante che ha tributato numerosi applausi per celebrare la promozione in serie B, risultato raggiunto al termine di una stagione che verrà ricordata a lungo. Tra i protagonisti, Tavernelli ha ricevuto diversi premi, sottolineando il valore della squadra e il successo collettivo. La manifestazione ha mostrato l’entusiasmo dei tifosi e l’orgoglio per il traguardo conquistato.
Il Museo traboccante di gente, tanti applausi per celebrare la riconquista della serie B e per i protagonisti di una stagione che resterà negli annali. A Porta Santo Spirito si è svolta la cerimonia di consegna del Cavallino d'oro, il premio messo in palio ogni anno dal quartiere gialloblu, e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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